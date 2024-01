Lyft Inc Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Analysteneinschätzung für Lyft in den letzten 12 Monaten zeigt, dass 5 Analysten das Rating "Gut", 12 Analysten das Rating "Neutral" und kein Analyst das Rating "Schlecht" vergeben haben. Langfristig wird Lyft daher von institutioneller Seite aus als "Neutral" bewertet. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 12,81 USD im Blick und erwarten eine Entwicklung von 14,31 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 14,64 USD. Dies wird als positive Einschätzung betrachtet, sodass insgesamt das Rating von institutionellen Analysten auf "Gut" festgelegt wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Lyft liegt bei 89,84 Punkten, was darauf hindeutet, dass Lyft überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Lyft weder überkauft noch überverkauft ist und daher mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Lyft-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 10,8 USD für den Schlusskurs der Lyft-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 12,81 USD, was einem Unterschied von +18,61 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 12,16 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+5,35 Prozent), wodurch die Lyft-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird die Aktie daher in der einfachen Charttechnik als "Gut" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung für Lyft in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat, wofür die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, wodurch Lyft eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.