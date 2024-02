Lyell Immunopharma Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die technische Analyse der Lyell Immunopharma-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 2,25 USD, während der aktuelle Kurs bei 2,28 USD liegt, was einer Abweichung von +1,33 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 1,99 USD liegt, ergibt sich eine Abweichung von +14,57 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die kurzfristigere Analysebasis. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. Dennoch dominierten an zwei Tagen negative Themen die Diskussion. In Bezug auf das Unternehmen Lyell Immunopharma fokussierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Lyell Immunopharma-Aktie liegt bei 23,63, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 45,91, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut".

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Lyell Immunopharma insgesamt 1 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die Kursprognose von 9 USD für das Wertpapier deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 294,74 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. In Summe erhält Lyell Immunopharma damit eine "Gut"-Bewertung.