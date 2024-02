Lyell Immunopharma Aktie: Jetzt aber!

Die Stimmung und Diskussionen rund um Aktien sind wichtige Indikatoren, um das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zu erfassen. Im Fall von Lyell Immunopharma zeigt die Anzahl der Beiträge und Diskussionen eine starke Aktivität, was zu einer positiven langfristigen Stimmungsbewertung führt.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der Aufschluss darüber gibt, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Bei Lyell Immunopharma liegt der 7-Tage-RSI bei 47,86 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 55,41 ebenfalls eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage liegt bei 2,25 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,9 USD lag, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 1,98 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Analystenbewertungen für Lyell Immunopharma sind insgesamt positiv, mit einer durchschnittlichen Bewertung von "Gut" und einem Aufwärtspotenzial von 373,68 Prozent gemäß der Kursprognose der Analysten.

Zusammenfassend erhält Lyell Immunopharma eine überwiegend positive Bewertung in Bezug auf die langfristige Stimmung, den RSI und die Analystenmeinungen.