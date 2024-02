Lyckegard AB Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Aktienkurse können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden. Die Analysten haben die Aktie von Lyckegard auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in Bezug auf Lyckegard diskutiert wurden, waren vor allem neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Lyckegard-Aktie liegt bei 72, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 73,18, dass die Aktie überkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Lyckegard.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Lyckegard verläuft derzeit bei 2,22 SEK. Da der Aktienkurs bei 1.625 SEK aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -26,8 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich mit einem Niveau von 1,94 SEK und einer Differenz von -16,24 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse daher "Schlecht".

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich für Lyckegard in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.