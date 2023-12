Lyckegard AB Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

In der Internet-Kommunikation lassen sich starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Lyckegard hat sich in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Daher erhalten sie von Analysten eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen auch nicht außergewöhnlich, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Lyckegard vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Lyckegard als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI für sieben Tage ergibt eine "Neutral"-Empfehlung, während der RSI für 25 Tage eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Lyckegard gesprochen. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich für die Lyckegard-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 2,38 SEK, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 1,925 SEK lag, was einem Unterschied von -19,12 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (2,13 SEK) weisen Abweichungen auf, weshalb auch hier eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird.

Insgesamt ergibt sich somit eine durchwachsene Bewertung für die Lyckegard-Aktie, die sowohl neutral als auch schlecht ausfällt.