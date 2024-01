Lycaon Resources Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Lycaon-Aktie wird charttechnisch analysiert und erhält gemischte Bewertungen. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,22 AUD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,2 AUD lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 50-Tages-Durchschnitt bei 0,18 AUD, was eine "Gut"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) deutet ebenfalls auf eine gemischte Bewertung hin. Der RSI7 liegt bei 8,33, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 36,36 liegt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Lycaon-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen bezüglich Lycaon ist überwiegend positiv. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Jedoch hat sich das Stimmungsbild in den letzten Wochen deutlich negativ verändert. Dies wird anhand der Veränderung der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien festgestellt. Insgesamt wird die Stimmung daher als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt erhält Lycaon daher gemischte Bewertungen aus technischer Analyse, Relative Strength-Index und Stimmungsanalyse.