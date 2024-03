Lycaon Resources Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Lycaon-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,22 AUD für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,16 AUD, was einem Unterschied von -27,27 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,18 AUD weist einen letzten Schlusskurs unter diesem Wert auf, was einer Abweichung von -11,11 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Basis wird der Lycaon-Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erteilt, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

In Bezug auf weiche Faktoren wie das Sentiment und den Buzz wird die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz betrachtet. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität eine übliche Aktivität im Netz, weshalb Lycaon in diesem Bereich eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus für Lycaon ein "Neutral"-Wert.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt der RSI-Wert für Lycaon 33,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Für eine Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 46, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher für den RSI eine "Neutral"-Einstufung vergeben.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt fünf Tagen, wobei an einem Tag keine positiven Diskussionen aufgezeichnet wurden. Die verstärkte Diskussion über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Lycaon führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einschätzung für die Lycaon-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Anlegerverhalten.