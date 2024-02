Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Adr Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Aktienkurs von Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 48,96 Prozent. Im Vergleich dazu lag die durchschnittliche Performance ähnlicher Aktien in der "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter"-Branche bei 0 Prozent, was bedeutet, dass Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton eine Outperformance von +48,96 Prozent erzielt hat. Auch im Bereich "Zyklischer Konsumgüter" übertraf das Unternehmen mit einer Rendite von 0 Prozent den Branchendurchschnitt um 48,96 Prozent. Diese überdurchschnittliche Performance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Sentimentanalyse zeigt, dass sich die Stimmung in Bezug auf Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhalten sie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb das Unternehmen auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Für Anleger, die in die Aktie von Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton investieren, bietet die Dividendenrendite von 1,12 % einen Mehrertrag gegenüber dem Branchendurchschnitt in der "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter"-Branche. Aufgrund dieser höheren Dividendenausschüttung erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Ausschüttungspolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton sowohl in einem längerfristigen als auch in einem kurzfristigen Aufwärtstrend liegt. Der aktuelle Schlusskurs liegt sowohl über dem 200-Tages-Durchschnitt als auch über dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.