Lvji Technology Holdings Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die Lvji-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,63 HKD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,425 HKD, was einem Unterschied von -32,54 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,55 HKD liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-22,73 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Die Gesamtbewertung für die einfache Charttechnik fällt somit ebenfalls "Schlecht" aus.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Lvji eingestellt waren. Es gab hauptsächlich positive Themen, jedoch keine negativen Diskussionen. Die Anlegerstimmung wird daher als "Neutral" eingestuft.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergab, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und nur wenige Stimmungsänderungen zu verzeichnen sind. Auch hier wird die Aktie von Lvji als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist für die Lvji-Aktie einen Wert von 72,97 für den RSI7 (sieben Tage) und 74,74 für den RSI25 (25 Tage) auf, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.