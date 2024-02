Lvgem Real Estate Investment Aktie: Reagiert die Aktie?

Die technische Analyse der Lvgem China Real Estate Investment-Aktie ergibt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1,18 HKD lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug 0,69 HKD, was einem Unterschied von -41,53 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,66 HKD, und der letzte Schlusskurs nähert sich diesem Wert um +4,55 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Lvgem China Real Estate Investment-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie zeigt, dass das Wertpapier aktuell als überverkauft eingestuft wird, mit einem RSI-Wert von 18 für die letzten 7 Tage. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine weniger volatile Bewertung, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ein "Gut"-Rating für die Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine überwiegend negative Stimmung gegenüber der Lvgem China Real Estate Investment-Aktie wider. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung des Unternehmens basierend auf der Anlegerstimmung.

Die langfristige Stimmungslage und das Diskussionsverhalten im Internet zeigen eine mittlere Aktivität und nur geringfügige Änderungen. Daher wird die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" bewertet.