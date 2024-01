Luzhou Xinglu Water Aktie: Was ist hier nur passiert?

Luzhou Xinglu Water: Neutrale Einschätzung hinsichtlich Sentiment und Buzz, Relative Strength Index und fundamentaler Analyse

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Luzhou Xinglu Water wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und entspricht damit ebenfalls einer "Neutral"-Wertung. Insgesamt wird Luzhou Xinglu Water in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Luzhou Xinglu Water beträgt aktuell 50 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 48,15 in einem neutralen Bereich. Somit wird das Wertpapier in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Luzhou Xinglu Water als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 2,82 insgesamt 75 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Wasserversorgung" (11,32). Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse.

Die Dividendenrendite von Luzhou Xinglu Water beträgt 9,36 Prozent und liegt damit 3,58 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Luzhou Xinglu Water in Bezug auf das Sentiment und Buzz, den Relative Strength Index und die fundamentale Analyse neutral bis gut bewertet wird.