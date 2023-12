Luzhou Xinglu Water Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander über die Zeit. Der RSI ist ein beliebter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei Luzhou Xinglu Water liegt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bei 75 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Der langfristige RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 66,67, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daraus ergibt sich eine neutrale Bewertung.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum vorhandene Rate der Stimmungsänderung. Das führt zu einer neutralen Einschätzung der Aktie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Luzhou Xinglu Water mit 9,36 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt von 5,88 Prozent in der Wasserversorgungsbranche. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher positiv.

Der Aktienkurs von Luzhou Xinglu Water hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,43 Prozent erzielt, was 12,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.