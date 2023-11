Luzhou Xinglu Water Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Luzhou Xinglu Water: Analyse und Bewertung

Luzhou Xinglu Water wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Wasserversorgung als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 2,94, was einem Abstand von 76 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 12,1 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Luzhou Xinglu Water mit 9,36 Prozent um 3,58 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche Wasserversorgung beträgt 5 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie als lukratives Investment angesehen und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Luzhou Xinglu Water-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,73 HKD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,6 HKD weicht davon um -17,81 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Rating, da der Durchschnitt bei 0,6 HKD liegt und der letzte Schlusskurs ähnlich hoch ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Luzhou Xinglu Water in den letzten Wochen. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Luzhou Xinglu Water wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.