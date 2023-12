Luzhou Xinglu Water Aktie: Geht es jetzt los?

Während der letzten Wochen gab es keine klare Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Luzhou Xinglu Water in den sozialen Medien. Es gab keine wesentliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über ein Unternehmen gibt Anzeichen dafür, ob es derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit der Anleger erhält. Luzhou Xinglu Water wurde in etwa so viel oder wenig diskutiert wie normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse werfen wir einen Blick auf die trendfolgenden Indikatoren, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, insbesondere der 50- und 200-Tages-Durchschnitt, ist ein solcher Indikator. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Luzhou Xinglu Water-Aktie beträgt derzeit 0,71 HKD. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darunter bei 0,57 HKD, was einer Abweichung von -19,72 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (0,59 HKD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,39 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Luzhou Xinglu Water-Aktie beträgt derzeit 66, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 63,64 ebenfalls keine überkauften oder überverkauften Signale, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Luzhou Xinglu Water.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") zeigt sich, dass Luzhou Xinglu Water mit einer Rendite von -25,05 Prozent mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Wasserversorgung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -14,77 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Luzhou Xinglu Water mit 10,28 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.