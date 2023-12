Luzhou Xinglu Water Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Wert von Luzhou Xinglu Water wird derzeit als unterbewertet eingestuft, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,94 unter dem Branchendurchschnitt von 11,95 liegt. Dies ergibt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividende schneidet Luzhou Xinglu Water ebenfalls besser ab als der Branchendurchschnitt Wasserversorgung. Mit einer Dividende von 9,36 % gegenüber 5,85 % liegt die Ausschüttung höher und erhält daher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung ergab die Auswertung der Kommentare in sozialen Medien, dass der Wert von Luzhou Xinglu Water in den letzten zwei Wochen von den Anlegern als neutral bewertet wurde. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse anhand des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Luzhou Xinglu Water-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Analyse des RSI über die letzten 25 Handelstage ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Kriterien eine gemischte Bewertung für Luzhou Xinglu Water, mit einer Tendenz zu unterbewertet und einer neutralen Anleger-Stimmung.