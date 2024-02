Luzhou Laojiao Aktie: Schlimme Zeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Für Luzhou Laojiao ergab die Analyse einen kurzfristigen RSI von 14,69 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 47,56 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird und ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass Luzhou Laojiao in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,58 Prozent erzielte. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Getränke"-Branche verzeichnet das Unternehmen eine Underperformance von -17,17 Prozent. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Performance von Luzhou Laojiao um 16,86 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zu Luzhou Laojiao langfristig unterdurchschnittlich ist und das Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird, da eine negative Stimmungsänderung identifiziert wurde.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Luzhou Laojiao derzeit bei 206,18 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 163,06 CNH liegt, was zu einem Abstand von -20,91 Prozent führt und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist einen Abstand von -0,89 Prozent auf und führt zu einer Gesamtnote von "Neutral" für die Aktie.

Insgesamt ergibt die Analyse einen gemischten Eindruck, mit Überverkauft-Situationen und Unterperformance im Branchenvergleich, jedoch neutralen bis schlechten Bewertungen in anderen Kategorien.