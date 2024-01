Luzhou Laojiao Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Luzhou Laojiao liegt bei 96,51, was als überkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 71 für die Luzhou Laojiao, was ebenfalls als überkauft gilt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Luzhou Laojiao liegt bei 21,96, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Luzhou Laojiao in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde über die Aktie mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte Luzhou Laojiao in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,1 Prozent, was eine Outperformance von +1,55 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Getränke"-Branche bedeutet. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Luzhou Laojiao 1,77 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

