Luzhou Laojiao Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Dividendenrendite von Luzhou Laojiao liegt aktuell bei 2,02 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,65 liegt. Dies ergibt eine Differenz von +0,36 Prozent zur Luzhou Laojiao-Aktie. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird für Luzhou Laojiao der RSI7 auf 80,06 Punkte und der RSI25 auf 77,25 Punkte geschätzt. Dies zeigt an, dass die Aktie überkauft ist, wodurch sie eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI und eine "Schlecht"-Bewertung für den 25-Tage-RSI erhält.

Hinsichtlich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) liegt Luzhou Laojiao mit einem aktuellen Wert von 21,96 ähnlich dem Branchendurchschnitt. Die Aktie erhält somit eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In den sozialen Medien wurde Luzhou Laojiao in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Zudem wurden 8 "Schlecht"-Signale herausgefiltert, was zu einer entsprechenden Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund der Dividendenrendite, des RSI, des KGV und der Anleger-Stimmung für die Aktie von Luzhou Laojiao.