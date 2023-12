Luzhou Laojiao Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Luzhou Laojiao beträgt das aktuelle KGV 21. Im Vergleich dazu haben durchschnittlich Unternehmen aus der Branche "Getränke" ein KGV von 0. Somit ist Luzhou Laojiao aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Luzhou Laojiao liegt bei 96,42, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 81, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war hauptsächlich von negativen Themen geprägt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen zeigen eine Gleichverteilung von Kauf- sowie Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Luzhou Laojiao mittlerweile auf 224,84 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 181,55 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -19,25 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 208,15 CNH, was einem Abstand von -12,78 Prozent entspricht und somit auch als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".