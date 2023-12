Luzhou Laojiao Aktie: Alles nach Plan!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und gibt Aufschluss darüber, ob ein Titel überkauft oder unterkauft ist. Für die Luzhou Laojiao-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 79, was auf eine Überkauftheit hinweist und eine "Schlecht"-Bewertung zur Folge hat. Auch der 25-Tage-RSI (76,19) bestätigt diese Überkauftheit und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für die Luzhou Laojiao-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Luzhou Laojiao in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Daher bekommt Luzhou Laojiao in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite für Luzhou Laojiao beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,02 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert (1,65) für diese Aktie liegt, und daher eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten erhält.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Luzhou Laojiao liegt bei einem Wert von 21, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Getränke" auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien wird die Aktie daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.