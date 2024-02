Luzhou City Commercial Bank Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die technische Analyse der Luzhou Bank zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1,82 HKD mit -30 Prozent Abstand vom GD200 (2,6 HKD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 2,29 HKD. Dies bedeutet, dass ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -20,52 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs der Luzhou Bank als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im fundamentalen Bereich beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 6,19 und liegt damit 18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 7. Die Aktie wird daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf Dividenden schüttet die Luzhou Bank auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,48 % aus, was 3,83 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 7,3 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Luzhou Bank ist insgesamt neutral, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten in sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.