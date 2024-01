Luzhou City Commercial Bank Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Weitere Suchergebnisse zu "Airtel Africa":

Die Luzhou Bank hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,05 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -7,44 Prozent im Branchenvergleich für die "Handelsbanken"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite der Luzhou Bank um 9,99 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Luzhou Bank auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 2,67 HKD, während der Kurs der Aktie (2,46 HKD) um -7,87 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 2,52 HKD ergibt eine Abweichung von -2,38 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Im fundamentalen Bereich beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) derzeit 8,3 und liegt damit 49 Prozent über dem Branchendurchschnitt der Handelsbanken. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Luzhou Bank in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Luzhou Bank für einen Zeitraum von 7 Tagen ergibt eine Bewertung als "Neutral", während der RSI25 für 25 Tage zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht" aufgrund dieses Gesamtbilds.