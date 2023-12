Luzhou City Commercial Bank Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Auf den sozialen Medien wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen zur Luzhou Bank diskutiert, was auf eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um den Titel hinweist. Unsere Redaktion bewertet das Unternehmen daher als "Neutral" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der längerfristige Durchschnitt der Luzhou Bank-Aktie für die letzten 200 Handelstage einen Wert von 2,68 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 2,46 HKD liegt, was einer Abweichung von -8,21 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Luzhou Bank-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (2,46 HKD) nahe dem gleitenden Durchschnitt von 2,56 HKD, was einer Abweichung von -3,91 Prozent entspricht. Daher ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Luzhou Bank-Aktie auf der Grundlage trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die fundamentalen Kriterien weist die Luzhou Bank-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,39 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der durchschnittliche KGV der Branche "Handelsbanken" beträgt 5, wodurch sich eine Differenz von 48 Prozent ergibt. Aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie daher als "teuer" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet die Luzhou Bank niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken, wobei der Unterschied 3,89 Prozentpunkte beträgt. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Schlecht".