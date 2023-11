Luzheng Futures Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um den aktuellen Zustand eines Titels zu bewerten, ob er "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Zhongtai Futures. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 80 Punkte, was darauf hinweist, dass Zhongtai Futures momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch, dass Zhongtai Futures weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,67 HKD für den Schlusskurs der Zhongtai Futures-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,61 HKD, was einem Unterschied von -8,96 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,63 HKD) zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,17 Prozent) eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Zhongtai Futures also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz spielen ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Zhongtai Futures eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird Zhongtai Futures somit als "Neutral"-Wert bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Zhongtai Futures in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also für Zhongtai Futures eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI, die technische Analyse, das Sentiment und die Anleger-Stimmung.