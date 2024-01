Luzheng Futures Aktie: Was wird das noch werden?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Zhongtai Futures heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 40 Punkten, was darauf hinweist, dass Zhongtai Futures weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI (Wert: 56,52) zeigt ebenfalls, dass Zhongtai Futures weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt erhält das Zhongtai Futures-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Zhongtai Futures hat sich in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Zhongtai Futures dafür ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Zhongtai Futures in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu der Einschätzung "Neutral" für die Anleger-Stimmung führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Zhongtai Futures aktuell bei 0,65 HKD. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,61 HKD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -6,15 Prozent aufgebaut, weshalb die Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 0,62 HKD, was einer Differenz von -1,61 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal für die Zhongtai Futures-Aktie führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".