Luyin Investment Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Das Anleger-Sentiment für Luyin Investment hat in den letzten zwei Wochen eine besonders positive Stimmung gezeigt, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien hervorgeht. An 12 Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es gab keine negativen Diskussionen. Nur an zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren die Themen vor allem positiv, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt erhält Luyin Investment daher eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im gleichen Sektor ("Materialien") hat Luyin Investment im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,31 Prozent erzielt, was 0,99 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -7,3 Prozent, wobei Luyin Investment aktuell 0,99 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in Bezug auf Luyin Investment haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet. Es wurde auch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Luyin Investment auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Luyin Investment-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 6,5 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,15 CNH liegt, was einem Unterschied von -5,38 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein anderes Rating. Dieser beträgt aktuell 6,08 CNH, wodurch der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,15 Prozent) liegt, und die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Luyin Investment-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.