Luyang Energy-Saving Materials Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Stimmungslage unter den Anlegern bezüglich des Unternehmens Luyang Energy-saving Materials war in den sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die Kommunikation eher negativ war. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch weder positiv noch negativ über das Unternehmen gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut", was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Luyang Energy-saving Materials in den letzten 12 Monaten bei -34,66 Prozent, was mehr als 26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Chemikalien" verzeichnete eine mittlere Rendite von -8,17 Prozent, wobei Luyang Energy-saving Materials mit 26,5 Prozent erneut deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Luyang Energy-saving Materials liegt bei 91,55 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 91,7 eine Überkaufsituation, wodurch die Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 17,71 CNH für den Schlusskurs der Luyang Energy-saving Materials-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 13,58 CNH, was einem Unterschied von -23,32 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 14,92 CNH eine Abweichung von -8,98 Prozent, wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird Luyang Energy-saving Materials daher in der einfachen Charttechnik mit einer "Schlecht"-Bewertung eingestuft.