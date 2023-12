Luxxfolio, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Luxxfolio-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,01 CAD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,01 CAD, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen mit einem Schlusskurs von 0,01 CAD eine Nähe zum gleitenden Durchschnitt auf, was zu einem insgesamt neutralen Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Luxxfolio-Aktie zeigt, dass das Wertpapier derzeit überkauft ist, basierend auf dem RSI der letzten 7 Tage mit einem Wert von 100. Für den RSI der letzten 25 Handelstage wird hingegen ein neutraler Wert von 60 ermittelt. Die Analyse der RSIs führt somit zu einer insgesamt schlechten Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien bezüglich Luxxfolio weist keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen auf. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf dieser Ebene.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet, basierend auf der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führen zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung insgesamt.

Insgesamt wird die Luxxfolio-Aktie basierend auf den technischen Analysen, dem RSI, dem Sentiment und der Anleger-Stimmung mit einem neutralen Rating bewertet.