Luxxfolio Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Luxxfolio liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen und auch hier liegt der RSI für die Luxxfolio bei 50, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In den letzten Wochen konnte bei Luxxfolio keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Da bei Luxxfolio in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies wird ebenfalls mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert. Zusammengefasst erhält Luxxfolio für diese Stufe daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Luxxfolio. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Luxxfolio mittlerweile auf 0,01 CAD und die Aktie selbst hat einen Kurs von 0.015 CAD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +50 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,01 CAD, was die Aktie mit +50 Prozent Abstand ebenfalls als "Gut" ausweist. Damit wird die Gesamtnote für die technische Analyse als "Gut" vergeben.

