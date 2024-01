Luxshare Precision Industry tut es schon wieder?

Die Luxshare Precision Industry-Aktie wird derzeit neutral eingestuft, da ihr aktueller Aktienkurs von 31,22 CNH um +1,43 Prozent über der 200-Tage-Linie (GD200) von 30,78 CNH liegt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage weist die Aktie eine Differenz von -2,19 Prozent auf, was ebenfalls als neutral betrachtet wird.

Im Branchenvergleich zur Informationstechnologie-Branche liegt die Jahresperformance der Luxshare Precision Industry-Aktie mit einer Rendite von 6,82 Prozent mehr als 6 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt. In der "Elektrische Ausrüstung"-Branche beträgt die mittlere Rendite 18,91 Prozent, wobei Luxshare Precision Industry mit 12,09 Prozent deutlich darunter liegt und daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Luxshare Precision Industry mit 0,42 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,02 Prozent. Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche wird ebenfalls eine unterdurchschnittliche Bewertung erhalten.

Das Anleger-Sentiment ist hingegen positiv, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen zu Luxshare Precision Industry veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen mit den positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse und des Branchenvergleichs, während das Anleger-Sentiment als positiv eingestuft wird.