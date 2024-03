Luxshare Precision Industry Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristige Kursrückgänge erfahren, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Luxshare Precision Industry heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 42,49 Punkten, was darauf hindeutet, dass Luxshare Precision Industry weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 54,47, was darauf hindeutet, dass auch auf 25-Tage-Basis keine Überkäufe oder Überverkäufe vorliegen. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Wertpapier von Luxshare Precision Industry also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Luxshare Precision Industry-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 30,65 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 27,96 CNH liegt. Dies entspricht einem Unterschied von -8,78 Prozent, wodurch die Aktie auf dieser Basis als "schlecht" bewertet wird. Auch basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (29,54 CNH) liegt der letzte Schlusskurs (-5,35 Prozent) darunter, wodurch die Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird die Luxshare Precision Industry-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Luxshare Precision Industry aktuell 0, was eine negative Differenz von -0,84 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" ergibt. Daher erhält das Unternehmen von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt mit "Neutral" bewertet wird. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt sich, dass das Unternehmen mehr Beachtung und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger erhalten hat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Luxshare Precision Industry-Aktie ein "Gut"-Rating basierend auf dem Sentiment und Buzz.