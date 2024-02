Luxshare Precision Industry Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat Luxshare Precision Industry in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,82 Prozent erzielt. Im Gegensatz dazu verzeichnete die Branche im Durchschnitt einen Rückgang von -14,18 Prozent, was bedeutet, dass Luxshare Precision Industry eine Outperformance von +21 Prozent erzielte. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor schnitt das Unternehmen gut ab, da dieser Sektor eine durchschnittliche Rendite von -18,55 Prozent verzeichnete, während Luxshare Precision Industry um 25,37 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Überperformance erhielt das Unternehmen in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von Luxshare Precision Industry von 27,47 CNH als "Schlecht"-Signal bewertet, da er um -10,14 Prozent vom GD200 (30,57 CNH) entfernt ist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist mit einem Kurs von 30,23 CNH auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -9,13 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Luxshare Precision Industry liegt bei 34,03, was auf eine "Neutral"-Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 63 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hin. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Luxshare Precision Industry mit einem Wert von 30,83 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Somit erhält die Aktie auf Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Neutral".