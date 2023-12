Luxshare Precision Industry Aktie: Ist das noch normal?

Luxshare Precision Industry hat kürzlich eine Dividende von 0,41 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (1,02 %) nur leicht niedriger ist. Aufgrund dieser Differenz von 0,61 Prozentpunkten wird die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen kann nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der allgemeinen Stimmung am Markt eingeschätzt werden. Analysten haben die Meinungen zu Luxshare Precision Industry in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um das Unternehmen in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Stimmung gegenüber der Aktie als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat Luxshare Precision Industry in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,57 Prozent erzielt. Dies steht jedoch im Kontrast zu einem durchschnittlichen Anstieg von 17,22 Prozent in der Branche, was eine Underperformance von -15,65 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine Rendite von 12,13 Prozent erzielte, liegt das Unternehmen mit einer Unterperformance von 10,56 Prozent weit darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Luxshare Precision Industry bei 30,83, was ähnlich wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) ist. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist einen Wert von 0 auf. Somit wird die Aktie derzeit weder als unterbewertet noch als überbewertet angesehen und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.