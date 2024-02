Luxshare Precision Industry Aktie: Interessante Aussichten?

Das Unternehmen Luxshare Precision Industry hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,82 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -14,18 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +21 Prozent im Branchenvergleich für Luxshare Precision Industry. Im "Informationstechnologie"-Sektor betrug die mittlere Rendite -18,55 Prozent, wobei Luxshare Precision Industry 25,37 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben Luxshare Precision Industry auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren, aber in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Luxshare Precision Industry liegt bei 34,03, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 63, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Luxshare Precision Industry mit -10,14 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal aufweist. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 30,23 CNH auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -9,13 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Luxshare Precision Industry-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.