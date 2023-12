Luxshare Precision Industry Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Luxshare Precision Industry hat derzeit ein KGV von 30. Im Vergleich dazu liegt das durchschnittliche KGV von vergleichbaren Unternehmen in der Branche "Elektrische Ausrüstung" bei 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist die Aktie von Luxshare Precision Industry weder unterbewertet noch überbewertet, und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell weist Luxshare Precision Industry einen RSI-Wert von 19,39 auf, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 47, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktie von Luxshare Precision Industry eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist Luxshare Precision Industry eine Rendite von 0,52 Prozent auf, was mehr als 12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt die Rendite von Luxshare Precision Industry mit 16,83 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.