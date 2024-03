Luxshare Precision Industry Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Luxshare Precision Industry wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Unternehmens verläuft bei 30,73 CNH, was einer Abweichung von +3,61 Prozent vom aktuellen Aktienkurs (31,84 CNH) entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 28,53 CNH, was einer Abweichung von +11,6 Prozent entspricht und damit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Bei einer Dividendenrendite von 0,42 % liegt der Ertrag für Investoren in Luxshare Precision Industry um 0,75 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Elektrische Ausrüstung. Somit ergibt sich eine Bewertung "Neutral" für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Im Vergleich zu anderen Aktien der "Informationstechnologie"-Branche hat die Aktie von Luxshare Precision Industry im letzten Jahr eine Rendite von -2,93 Prozent erzielt, was 10,9 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich "Elektrische Ausrüstung" liegt die Aktie um 5,26 Prozent über der durchschnittlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb die Bewertung für das langfristige Stimmungsbild auf "Neutral" gesetzt wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.