Luxin Venture Capital Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Luxin Venture Capital zeigt sich aktuell mit einem Kurs von 11,56 CNH um 2,86 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -8,62 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

In sozialen Netzwerken war die Stimmung in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit Luxin Venture Capital gesprochen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der letzten 7 Tage für die Luxin Venture Capital-Aktie liegt bei 45, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, mit einem Wert von 59,32. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung nach RSI.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") erzielte die Luxin Venture Capital im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,35 Prozent, was 1,29 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite in der Branche "Chemikalien" beträgt -6,64 Prozent, wobei Luxin Venture Capital aktuell 1,29 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.