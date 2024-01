Luxfer Aktie: Das sieht interessant aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Luxfer Holdings":

Der Aktienkurs von Luxfer hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen aus der Industrie einen Rückgang von -33,02 Prozent verzeichnet, was mehr als 182 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Maschinen", die in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 242,38 Prozent erzielt hat, liegt Luxfer mit einer Rendite von 275,4 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In Bezug auf Luxfer wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend negative Meinungen geäußert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Luxfer in den sozialen Medien. Das Unternehmen erhält daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Luxfer bei 24,06, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,3 liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als "Gut" bewertet und als unterbewertet angesehen.