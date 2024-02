Luxfer Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Luxfer Holdings":

Der Aktienkurs des Unternehmens Luxfer hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -47,13 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 407,27 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -454,39 Prozent im Branchenvergleich für Luxfer führt. Innerhalb des "Industrie"-Sektors lag die mittlere Rendite bei 244,36 Prozent im letzten Jahr, wobei Luxfer 291,49 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Luxfer ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Luxfer bei 22,35, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 30 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Maschinen" von 32. Aufgrund des relativ niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Luxfer-Aktie beträgt aktuell 44, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 56,95 weniger volatil und führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Luxfer.

In Bezug auf Dividenden schüttet Luxfer derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen. Der Unterschied beträgt 10,82 Prozentpunkte (6,23 % gegenüber 17,05 %), wodurch die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.