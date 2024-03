Luxfer Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Weitere Suchergebnisse zu "Luxfer Holdings":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Luxfer liegt bei 20, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 58,46 (Maschinen) unterdurchschnittlich ist. Aus fundamentaler Sicht wird Luxfer daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird die Luxfer derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 10,75 USD, während der aktuelle Kurs (11,1 USD) um +3,26 Prozent darüber liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage liegt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) bei 8,87 USD, was einer Abweichung von +25,14 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Die Stimmungslage hat sich aufgehellt, und die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen. Dadurch erhält die Luxfer in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Industrie-Sektor hat die Luxfer im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,03 Prozent erzielt, was 70,56 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Maschinen-Aktien beträgt 52,49 Prozent, und Luxfer liegt aktuell 79,52 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.