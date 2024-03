Luxfer Aktie: Jetzt ist alles möglich

Weitere Suchergebnisse zu "Luxfer Holdings":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Luxfer beträgt 20, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 33,48 für die "Maschinen"-Branche deutlich unterdurchschnittlich ist. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird Luxfer daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Luxfer eine Performance von -35,56 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 350,3 Prozent, was zu einer Unterperformance von -385,86 Prozent für Luxfer führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors, der eine Rendite von 212,21 Prozent verzeichnete, liegt Luxfer mit einer Unterperformance von 247,77 Prozent deutlich zurück. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf den Branchen- und Sektorenvergleich.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Luxfer-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 10,92 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 10,17 USD liegt, was einem Unterschied von -6,87 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Berechnung wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (8,56 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+18,81 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Gesamtbewertung der Luxfer-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik ergibt daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Luxfer-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 42, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 33,08 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Luxfer-Aktie.