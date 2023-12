Luxfer Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Weitere Suchergebnisse zu "Luxfer Holdings":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Luxfer liegt derzeit bei 24,06, was 23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält Luxfer eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf Dividenden schüttet Luxfer derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen. Der Unterschied beträgt 11,33 Prozentpunkte (5,63 % gegenüber 16,96 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Luxfer in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,02 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche sind im Durchschnitt um 240,83 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -273,85 Prozent im Branchenvergleich für Luxfer bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 147,24 Prozent im letzten Jahr. Luxfer lag 180,26 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Luxfer beträgt aktuell 62,22 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Neutral" eingestuft. Der 25-Tage-RSI für Luxfer liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 41). Daher erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird Luxfer aufgrund des niedrigen KGV, der niedrigen Dividendenausschüttung und der Performance-Unterperformance mit "Gut" für das KGV, "Schlecht" für Dividenden und "Schlecht" im Vergleich zur Branche bewertet. Der RSI zeigt neutral an.