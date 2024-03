Luxfer Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Luxfer Holdings":

Die Diskussionen zu Luxfer auf sozialen Medienplattformen geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen und Kommentare gehäuft. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen vorwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Luxfer in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Luxfer. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 51,27 Punkte, was bedeutet, dass Luxfer momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 liegt bei 29,95, was bedeutet, dass Luxfer hier überverkauft ist. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Gut" eingestuft. Luxfer wird damit unterm Strich mit "Gut" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Luxfer verläuft derzeit bei 10,85 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 10,42 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -3,96 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) hat derzeit ein Niveau von 8,65 USD angenommen. Dies entspricht für die Luxfer-Aktie einer aktuellen Differenz von +20,46 Prozent und damit einem "Gut"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Luxfer beträgt das aktuelle KGV 20. Im Vergleich haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" im Durchschnitt ein KGV von 47. Luxfer ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Gut"-Einschätzung.