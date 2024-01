Luxey International Holdings Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

In den vergangenen zwei Wochen wurde Luxey von den meist privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral. Auf dieser Basis ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt der Luxey-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,29 HKD für den Schlusskurs lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,285 HKD, was einem Unterschied von -1,72 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,26 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber (+9,62 Prozent). Somit erhält die Luxey-Aktie in diesem Fall ein "Gut"-Rating und insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für Luxey liegt bei 13,11, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 43 und wird als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Luxey daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einstufung.

Die Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Luxey in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb Luxey auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Zusammenfassend wird die Aktie auf dieser Ebene daher insgesamt mit "Neutral" bewertet.