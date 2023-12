Luxey International Holdings Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Ein Luxey-RSI von 50 wird als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 liegt bei 60, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

In den letzten Wochen konnte bei Luxey keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu besonders negativen Themen wurde in den sozialen Medien, die für diese Auswertung herangezogen wurden, beobachtet. Auch die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge zeigten keine signifikanten Unterschiede. Daher wird auch das Kriterium "Sentiment und Buzz" mit "Neutral" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Luxey verläuft derzeit bei 0,29 HKD. Da der Aktienkurs selbst bei 0,25 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -13,79 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der bei 0,27 HKD liegt und damit eine Differenz von -7,41 Prozent aufweist, erhält die Luxey-Aktie ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der technischen Analyse daher "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Luxey wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne auffällige positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Luxey auf Basis des Anleger-Sentiments eine "Neutral"-Bewertung.