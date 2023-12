Luxbright AB Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Luxbright-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,59 SEK für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,428 SEK, was einem Unterschied von -27,46 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating für die Luxbright-Aktie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt aktuell 50,5, was darauf hindeutet, dass die Luxbright weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 66, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Einstufung für den RSI als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Luxbright-Aktie wird als neutral eingestuft, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu erkennen waren. Auch der Meinungsmarkt zeigte in den vergangenen Tagen weder starke positive noch negative Themen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für die Luxbright-Aktie in den letzten Wochen kaum verändert. Es wurden keine außergewöhnlichen Aktivitäten in den sozialen Medien registriert, weshalb die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet wird.