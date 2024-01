Luvu Brands Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem festgestellt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Luvu Brands-Aktie liegt derzeit bei 66, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Dies gilt sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Handelstage, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Analyse der Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung und die Diskussionsstärke für Luvu Brands in den letzten Wochen kaum verändert haben. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein eher schlechtes Bild für die Luvu Brands-Aktie. Der GD200 verläuft bei 0,1 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,09 USD liegt, was einer Abweichung von -10 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 0,09 USD weist keine Abweichung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt hingegen eine überwiegend positive Bewertung in den letzten zwei Wochen. Die Themen rund um den Wert wurden ebenfalls überwiegend positiv diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Gesamtbewertung für die Luvu Brands-Aktie basierend auf den unterschiedlichen Analysen.