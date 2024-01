Luther Burbank Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Luther Burbank verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -3,6 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche im Durchschnitt um 1,72 Prozent, was bedeutet, dass Luther Burbank im Branchenvergleich eine Underperformance von -5,32 Prozent aufwies. Der gesamte "Finanzen"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 11,11 Prozent im letzten Jahr, wobei Luther Burbank um 14,71 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Luther Burbank-Aktie von 10,71 USD mit +16,92 Prozent über dem GD200 (9,16 USD) liegt, was ein positives Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 9,17 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs ein weiteres "Gut"-Signal aufweist, da der Abstand +16,79 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Luther Burbank-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Für die Beurteilung, ob die Luther Burbank-Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 44,95 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie ein "Neutral"-Rating. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25, dass die Luther Burbank-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 15,08, was bedeutet, dass die Börse 15,08 Euro für jeden Euro Gewinn von Luther Burbank zahlt. Dies sind 2 Prozent weniger als vergleichbare Werte in der Branche. Aufgrund des unterbewerteten KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.