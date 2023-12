Luther Burbank Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Der Aktienkurs von Luther Burbank hat im letzten Jahr eine Rendite von -5,62 Prozent erzielt, was 16,9 Prozent unter dem Durchschnitt von 11,28 Prozent im Finanzsektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" beträgt 1,1 Prozent, wobei Luther Burbank derzeit 6,72 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, jedoch wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Luther Burbank gesprochen. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In den letzten vier Wochen konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Luther Burbank festgestellt werden, was zu einer Bewertung der Aktie mit "Gut" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating auf dieser Stufe führt.

Mit einer Dividende von 0 % liegt Luther Burbank im Vergleich zum Branchendurchschnitt Thrifts & Hypothekenfinanzierung (138,67 %) bezüglich der Ausschüttung deutlich niedriger und wird daher als "Schlecht" eingestuft.