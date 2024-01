Luther Burbank Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die technische Analyse von Luther Burbank-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Dies wird durch den längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt bestätigt, der bei 9,17 USD liegt, während der aktuelle Schlusskurs bei 10,25 USD liegt, was einer Abweichung von +11,78 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bestätigt diesen Trend, da der Schlusskurs von 10,25 USD um 10,1 Prozent über dem Durchschnitt von 9,31 USD liegt. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die Luther Burbank-Aktie eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Luther Burbank derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die Differenz beträgt 138,81 Prozentpunkte, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Der Vergleich des Aktienkurses von Luther Burbank mit anderen Unternehmen der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche zeigt eine unterdurchschnittliche Performance. Während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 1,99 Prozent gestiegen sind, verzeichnete Luther Burbank in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,6 Prozent, was einer Underperformance von -5,59 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des gesamten Finanzsektors liegt Luther Burbank mit einer Rendite von -14,13 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist ebenfalls negativ, da in den letzten zwei Wochen überwiegend negative Kommentare und Themen zu Luther Burbank zu finden waren. Aufgrund dieser Anleger-Stimmung erhält das Unternehmen insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.